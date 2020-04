Juliana Oxenford se sometió a la prueba del COVID-19 y dio negativo

El coronavirus se sigue expandiendo por territorio peruano. La pandemia mundial que ya ha cobrado miles de vidas a nivel internacional, llegó al Perú el pasado 6 de marzo, y, desde entonces, se han tomado una serie de medidas para frenar su propagación.

De esta manera, uno de los roles más importantes en estas épocas es el de los medios de comunicación, una de las profesiones que tiene el permiso de ejercer sus labores por la relevancia de la emisión de noticias en estas y otras épocas.

Es así como algunos referentes del periodismo han tomado mucho más peso en estos días, tal y como es el caso de Juliana Oxenford, mujer de prensa que se ha ganado el respeto de todos su seguidores y gran parte del público peruano, por su franqueza y frescura al contar la noticia.

La también conocida como 'Flaca' en el mundo del periodismo, contó en su programa de televisión 'ATV Noticias Al Estilo Juliana', que ella misma se sometió a la prueba del coronavirus, esto junto a otras personas más de la empresa a la cual pertenece.

"Hoy vino un grupo de salud para hacernos la prueba. Es muy rápido: te pinchan el dedo y a los ocho o diez minutos te dicen si podrías estar infectado o no”, comentó Juliana, quien además comentó que dio negativo.

“Yo les comentaba a los televidentes que me sometí a la prueba y, en ocho minutos, me dijeron que era negativo. No tenía COVID-19″, agregó.