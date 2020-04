Max Verstappen logra triple podio en su debut en el Supercars eSeries

El neerlandés Max Verstappen, piloto del equipo de Fórmula 1 Aston Martin Red Bull Racing, tuvo este miércoles un gran debut tomando parte de manera virtual del videojuego de la categoría australiana de Supercars, tras estar impedido de participar en competencias reales por el coronavirus.

El Australian Supercars All-Stars Eseries celebró hoy su segunda fecha, con carreras en los míticos circuitos de Silverstone en el Reino Unido y el de Barcelona en España.

Con todos los eventos deportivos importantes en espera, la serie australiana de súper deportivos está produciendo uno de los campeonatos de Esports más emocionantes del mundo e invitó a un comodín a unirse a la segunda ronda: Max Verstappen.

Max fue invitado a conducir un Red Bull Holden junto a Shane van Gisbergen y Jamie Whincup. Shane y Max compiten regularmente en línea juntos, y el dúo no decepcionó. Verstappen clasificó sexto para la carrera de apertura en Silverstone y cruzó la línea de meta en el segundo puesto.

“Fue muy divertido y agitado conducir en las carreras de Supercars. Al final también obtuvimos algunos buenos resultados que no esperaba. Ser segundo tres veces no está nada mal y ser 1-2 para Red Bull dos veces con Shane es realmente bueno", sostuvo Verstappen.

How awesome was this move from @Max33Verstappen to get past two @Supercars champions and on to the podium in his first race! 💪🏆 Watch live 📺👉 https://t.co/rTyaEPToLX #VASC pic.twitter.com/8GPOadyEJ8