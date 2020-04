Big Poppa, el perrito que se ha hecho viral por su tristeza en cuarentena

"Todos somos 'Big Poppa' en esta cuarentena". No a todos les ha sentado bien quedarse en casa en confinamiento, pues algunos consideran que le cortaron las "alas". Otros, en cambio, argumentan que aumentaron los casos de depresión a causa del coronavirus.

Esto último aplica para personas y...para animales, como se puede apreciar en la imagen que se volvió viral en redes sociales. Todos nos vemos en 'Big Poppa', quien no oculta su tristeza por no poder salir a jugar con los niños. Acá su historia.

En Twitter, se viralizó la imagen de un bulldog inglés sentado y con una cara muy triste por no poder salir a jugar. Esas fueron las palabras de su dueña, Rae Elle, quien compartió su foto y en pocos minutos se volvió en las redes sociales.

Tanto fue el alcance de la publicación que hasta la misma Ellen Degeneres, actriz y presentadora de televisión, pidió respetar la cuarentena para que así 'Big Poppa' y miles de mascotas puedan volver a salir con normalidad.

Este jueves, Rae Elle compareció una entrevista con el portal 'LAD Bible', donde aseguró que muchas personas viven el drama de 'Big Poppa'. "Creo que cuando la gente mira esa foto, todos podemos relacionarnos con ese momento. No podemos hacer las cosas que solíamos hacer, no podemos salir con nuestros amigos", añadió.

Es preciso mencionar que, según expertos, las mascotas deben tener paseos cortos y sentirse libres. Esto no ocurre con 'Big Poppa', a quien se le nota más triste cada día, indica Ellis. "Cuando está dentro, simplemente sale al patio en busca de gente. Está durmiendo más, está un poco más lento. No está tan feliz ni tan emocionado como suele estar", finalizó.

Poppa has an IG: PoptheBulldog if anyone is interested pic.twitter.com/rxWni62Vm6