Coronavirus en Ecuador, minuto a minuto: infectados y muertos - HOY domingo 26 de abril

Coronavirus Ecuador EN VIVO. Entérate de las últimas noticias sobre la expansión del COVID-19 en Guayaquil, Quito y el resto de regiones del país. Minuto a minuto sobre los nuevos casos de infectados, fallecidos y recuperados para hoy domingo 26 de abril.

Ecuador es el segundo país en Sudamérica en cuando a casos de coronavirus se refiere. La cifra de infectados se elevó hasta los 22,719 contagios. Mientras que la cantidad de muertes ya se encuentra en las 576 personas fallecidas por culpa de la pandemia.

Además, mediante el mensaje del gobierno de Ecuador, señaló el último sábado que revelarán las cifras de infectados por coronavirus hasta el próximo lunes 27 de abril.

Minuto a minuto.

Ministerio de Salud de Ecuador

- 9:00 a.m. El mandatario afirma que su Gobierno no desamparara a los artistas que se han visto afectados por esta para de actividades sociales como medida de prevención del COVID 19.

- 8: 30 a.m. El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, aclara que la población no debe bajar la guardia ante el coronavirus

La emergencia no ha terminado. ¡No te equivoques! El 4 de mayo NO volvemos a la normalidad. Hay una disminución importante en la atención de emergencias en hospitales. Son buenas noticias, pero no podemos bajar la guardia. ¡Un pequeño rebrote y volvemos a cero! #QuedateEnCasa pic.twitter.com/PoPdWNshgU