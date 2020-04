Fiscalía abre investigación a dueños de distribuidora que vendían cervezas al por mayor en Piura

El video de Facebook que se hizo viral por mostrar una larga fila con cientos de personas al lado de decenas de cajas de cerveza, esperando comprar dicha bebida alcohólica en una distribuidora de Castilla, en Piura, generó total indignación en la población peruana y hasta el presidente Martín Vizcarra se pronunció este domingo 26 de abril en su habitual mensaje del mediodía al cumplirse el día 42 de la cuarentena por coronavirus.



“Ayer me llegó un video de una larga cola que no respetaba la distancia mínima requerida para comprar cerveza, personas con cajas de cerveza cuando estamos en pleno Estado de Emergencia, cuando estamos con el aumento de casos todavía a un nivel que nos preocupa a todos”, dijo indignado el presidente.

Vizcarra, sumamente molesto y enérgico, agregó: "¿Existen familias que no tienen conciencia de la magnitud que tenemos como país? Esa cola era en Piura, y se ve quién es el distribuidor de cerveza. Parecía que era un sábado de fiesta al menos en esa urbanización. No hay todavía la conciencia real de la magnitud del problema. Eso nos preocupa y queremos cambiar. Llegará un momento en que se suspenderá el Estado de Emergencia, pero no se puede suspender nuestro comportamiento: lavado de manos con agua y jabón, o el alcohol en gel, la distancia de un metro, el uso de mascarillas… son costumbres que tienen que continuar".



Según informa la prensa de Piura, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla inició una investigación preliminar a los dueños del local comercial BB+Piura, por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de violación de las medidas sanitarias. En efecto, largas fueron las colas que se formaron para comprar cerveza. Ni el serenazgo de Castilla pudo hacer algo para dispersar a las personas que sin mascarillas y sin guantes, aguardaban por su turno en la cola.



El parte de la fiscalía refiere que el negocio -ubicado en la Av. Grau 213 en Castilla- fomentó un gran desorden y violó las medidas de aislamiento y distanciamiento social, dispuestas por el Gobierno para frenar la propagación del COVID-19.



En contraparte, los propietarios de la distribuidora BB+Piura presentaron un documento del Ministerio de la Producción que los autoriza a operar.

¿Cuántos casos de COVID-19 hay en Piura?

Piura suma 790 casos de coronavirus, de los cuales 180 se reportaron en el distrito de Castilla.