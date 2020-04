Facebook: ciudadanos del Callao compran cervezas en grandes cantidades [VIDEO]

Usuarios de Facebook hicieron viral un video registrado en la mañana del miércoles 29 de abril en el Callao, el cual repite la lamentable escena del último fin de semana en la localidad de Castilla, en Piura, donde cientos de ciudadanos piuranos se lanzaron en masa a las calles para comprar cervezas en grandes cantidades, formando largas colas y mostrando total indiferencia a las medidas de distanciamiento social ordenadas por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus.

Cabe precisar que, incluso, el presidente Martín Vizcarra fue sumamente crítico tras lo que se vio en el distrito de Castilla en Piura y cuestionó la compra masiva de cerveza en tiempos tan críticos como el de coronavirus. “Ayer me llegó un video de una larga cola que no respetaba la distancia mínima requerida para comprar cerveza, personas con cajas de cerveza cuando estamos en pleno Estado de Emergencia, cuando estamos con el aumento de casos todavía a un nivel que nos preocupa a todos”, señaló el mandatario.

Martín Vizcarra agregó que “¿Existen familias que no tienen conciencia de la magnitud que tenemos como país? Esa cola era en Piura, y se ve quién es el distribuidor de cerveza. Parecía que era un sábado de fiesta al menos en esa urbanización. No hay todavía la conciencia real de la magnitud del problema. Eso nos preocupa y queremos cambiar”, remarcó el presidente, lamentando la actitud de algunos ciudadanos frente a la gravedad del COVID-19.

A raíz de ello, la compañía Backus optó por no distribuir más su producto estrella en Piura y en algunas zonas del norte del país. “Solo venderemos a aquellos clientes que firmen un documento en el cual se comprometen a cumplir con un estricto protocolo de seguridad”, informó Backus y confirmó que tampoco venderá cerveza en las regiones de Tumbes, Lambayeque y Loreto.

Sin embargo, y pese al escándalo por lo ocurrido en Piura y a la indignación del presidente Martín Vizcarra, un video publicado en Facebook da cuenta de largas colas de personas en los exteriores e interiores del supermercado Makro del Callao buscando comprar cerveza. Incluso, se ve a gente llevando decenas de cajas, además de innumerables six packs y twelve packs de la bebida alcohólica.

El reconocido periodista Ricardo Alva Martínez, conductor de noticieros en Radio Nacional y TV Perú, confirmó la información y dejó que claro que en la mañana del miércoles 29 de abril, cientos de personas se congregaron en Makro para comprar cervezas en gran cantidad. "Makro del Callao revienta de gente desde esta mañana... No se trata de oferta de alimentos... Llegó la cerveza y la gente, en su mayoría bodegueros, compran en cantidades industriales 'para el fin de semana largo'... Los piuranos quedaron chicos", posteó el periodista en Twitter.

Los comentarios en Facebook, cuestionando las imágenes, no se dejaron esperar: "Esos son los mismos que piden bono para comprar alimentos", "Y como dicen que no hay para la olla", "Espero que lo que hicieron en Piura lo hagan en ese supermercado también", "Quien asegura que lo que llevas para tomar el envase las cajas no contengan covid-19 mientras llevas y dejas eso en tu cajas y dices salud ya contagiaste a los tuyos", "Cómo dueles Perú por gente como esta seguimos mal y últimos en todo".

Del mismo modo, hubo personas en Facebook que no tomaron a mal la compra masiva de cerveza en el Callao: "Claro mientras que uno esté encerrado en casa no hay ningún problema que se quieran tomar sus cervezas, no está prohibido, si tienes la posibilidad de hacerlo chevere", "Makro es mayorista siempre la gente ha comprado así, la gente es libre de comprar lo que quiera, es su dinero", "Dentro de tu casa puedes tomar", "¿Cuál es el problema? Es su plata y ve cómo y en que lo gasta" y "La venta de alcohol no está prohibida".

Cabe precisar que a la fecha, se registran en Perú 33.931 contagiados y 943 muertos. Callao es una de las regiones del país con más casos de COVID-19.