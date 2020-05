Estadio Nacional alberga a detenidos que violan medidas contra el Covid-19 

Desde que se dictó el Estado de Emergencia por el coronavirus, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) puso su infraestructura a disposición de las autoridades y sus sedes continúan al servicio del país. Y una de las principales para luchar contra la pandemia es el Estadio Nacional.

La explanada norte del Estadio Nacional cumple la función de Centro de Operaciones del Ejército Peruano, que sumó a las fuerzas policiales en su lucha de prevención y evitar la propagación de la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país y el mundo.

De igual modo, la explanada sur ahora sirve de Centro de Detención Temporal de personas que no cuentan con documentos y pase laboral. Ahí llegan la mayoría de personas indocumentadas y quienes no acatan las reglas, ni el “toque de queda” en el horario no permitido para transitar.

“Son 24 sedes que sirven también como espacios para mercados itinerantes y personas que cumplen allí la cuarentena. Algunas sedes tienen la función de alojar a detenidos temporalmente por infringir las normas, como es el caso de un sector aislado del Estadio Nacional”, dijo Gustavo San Martín, presidente del IPD.

El IPD cuenta con infraestructura deportiva en todo el país, y en este tiempo de pandemia y aislamiento social sirve como albergue para personas en tránsito de una ciudad a otra, centros de aislamiento, detenciones temporales, depósitos de motos lineales, albergue de tránsito para extranjeros y venta de mercados minoristas de alimentos para la ciudadanía, entre otros usos.