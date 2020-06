Alejandro Sanz y el emotivo mensaje de despedida a vocalista de Jarabe de Palo

El que fuera vocalista del grupo español Jarabe de Palo, Pau Donés, nos tomó la delantera esta mañana al perder una batalla contra el cáncer al colon que padecía desde el 2015. El cantante español deja un legado de brillantes canciones así como también grandes amigos en el medio artístico que hoy lo despiden con sentidas palabras.

Uno de los primeros en lamentar su pérdida fue Alejandro Sanz. Su compatriota y amigo expresó su dolor en una publicación en Twitter donde además le agradeció por su amistad y le deseó el descanso eterno.

"Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo", escribió Sanz.

El cantante nacido en Huesca pero criado toda su vida en Barcelona trataba de sacudir del 'cangrejo', como él llamaba al cáncer, desde el 2015 y aunque en el 2016 mostró una gran mejoría en el 2017 sufrió una recaída que lo obligó a seguir peleando. Esta mañana partió al viaje eterno a los 53 años

El cantante de éxitos como 'Bonito', 'La Flaca' o 'Ying Yang' deja un profundo pesar en sus fans quienes ahora más que nunca recuerdan el tema 'Depende' donde Pau con su voz hacía hincapié de que "aquí estamos de prestado".