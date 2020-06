Shirley Arica y su sutil indirecta a Jossmery Toledo: “Yo nunca me tomé fotos íntimas con nadie”

Jossmery Toledo se una la larga lista de mujeres que ven expuesta su intimidad al público, ya que la actual enamorada de Jean Deza sufrió la filtración de fotos privadas en redes sociales. Ante esto, Shirley Árica aprovechó la oportunidad para resaltar que ella nunca se tomó fotos de ese tipo con alguna de sus ex relaciones.

La expolicía se encuentra muy consternada por la violación a su privacidad con material íntimo que circula en redes acusando a su expareja, un miembro de la PNP, como autor de dichos actos.

A través de sus historias de Instagram, Jossmery Toledo publicó un sentido mensaje que deja ver su molestia e indignación por lo que viene atravesando.

"Me siento mal, no puedo creer que esto me esté sucediendo, pero tengo un mensaje para todos, en especial para los que están buscando mis imágenes y videos íntimos: eso está mal. Me entristece vivir en una sociedad que disfrute el morbo y que se regocije con el sufrimiento de otros”, indicó la exsuboficial de la PNP.

Enterada de lo que viene ocurriendo, Shirley Arica decidió, a su manera, pronunciarse al respecto y aclarar que no existen fotos íntimas suyas con alguna expareja en redes sociales.

“Solo para aclarar que las fotos que vienen circulando de mi supuesto yo no son de ahora. Eso lo vienen haciendo hace mucho y yo en su momento expliqué que no era yo. Así que por favor dedíquense a trabajar u ocupar su tiempo en cosas útiles y no andar inventando huev... Nunca envié y nunca me tomé ninguna foto íntima con ninguna pareja no nada por el estilo”, expresó la 'Chica realidad'.