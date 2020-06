Lionel Messi: vidente revela que argentino se iría a la Premier y tendría otro hijo fuera del matrimonio [VIDEO]

Barcelona está muy cerca de renovar contrato con Lionel Messi hasta junio del 2023. El cuadro catalán le seguiría cumpliendo con su salario actual (100 millones anuales) y mejoraría los premios por objetivos. Sin embargo, el argentino podría salir de España por una cláusula especial.

Lionel Messi aún no firma su renovación y podría aceptar otra mejor oferta del mercado. Ante ello, un vidente, el más importante de México, Mhoni, acaba de revelar que el astro argentino dejaría Barcelona para irse a otro club.

Específicamente, reveló que Lionel Messi jugaría en la Bundesliga o en la Premier League. Antes de irse del Barcelona, lo dejaría campeón. Los torneos que tiene es la Liga española y la Champions League.

"Sale del Barcelona y se iría al fútbol alemán o de Inglaterra. Le van ofrecer más (dinero) y él seguirá subiendo como la espuma. Antes de irse, hará completamente campeón a su equipo, Barcelona", expresó.

Luego, hizo otra revelación inédita. Tendría otro hijo y no con su esposa, Antonela Roccuzzo. "Se le visualiza otro hijo más, pero no con su esposa, si no con otra persona, una amante, una europea, joven, artista. Polémica total del jugador Messi", remeció Mhoni.

Hay que recordar que Lionel Messi tiene una gran amistad con Pep Guardiola quien actualmente dirige al Manchester City de la Premier League. El entrenador campeón de la Champions League con Barcelona, dijo en reiteradas veces que le encantaría tener al argentino en su equipo. ¿Lo fichará?.

¿Cuál es la cláusula especial de Lionel Messi?

Lionel Messi incluiría una nueva cláusula en su contrato con Barcelona. El argentino podría dejar el elenco azulgrana al termino de la temporada siempre y cuando no refuerce a otro equipo de LaLiga Española ni de las competencias europeas.

¿Quién es Mhoni vidente?

Mhoni es un importante vidente de México que viene acertando varias de sus predicciones por no decir todas. Acaba de pronosticar el terremoto de hace unos días remeció en el país charro.