Ciro Maguiña asegura que vacuna contra la COVID-19 podría llegar "luego del 2022"

El presidente de la república, Martín Vizcarra, indicó el último domingo que "con toda seguridad, la vacuna (contra la COVID-19) llega el primer trimestre del 2021" a territorio peruano. "Ese es el máximo esfuerzo que estamos haciendo", añadió el jefe de Estado en diálogo con "Punto final".

Frente a este anuncio de Vizcarra Cornejo, Ciro Maguiña, conocido epidemiólogo peruano y miembro del Colegio Médico del Perú, alzó su voz para advertir que la esperada vacuna "no es una voluntad de plazos y fechas".

En ese sentido, Ciro Maguiña Vargas añadió que "es un buen deseo del presidente, pero los estudios todavía no han concluido. Yo creo que llegará el segundo semestre. Incluso, la tendencia es que llegue luego del año 2022".

Si bien las cifras diarias de casos positivos y muertes por coronavirus continúan bajando, Maguiña Vargas remarcó que la población tiene que seguir cumpliendo las medidas sanitarias. "La única arma que tenemos hasta que venga la vacuna, es la mascarilla, el distanciamiento y el agua y alcohol", sostuvo. En conversación con "En contacto", Ciro Maguiña también enfatizó que el Gobierno del mandatario Martín Vizcarra debe estar preparado ante un posible rebrote de la pandemia del nuevo coronavirus en nuestro país.

"Escuchaba al presidente, no hay que bajar la guardia, estamos un poco mejor que en marzo o abril, pero en las UCI hay muchos lugares en donde no alcanza. El oxígeno ha mejorado, pero las condiciones sanitarias no son las adecuadas. un ejemplo es el aumento del dengue", aseguró Maguiña.