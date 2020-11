Halloween 2020: los mejores filtros y maquillajes para lucir un aspecto espeluznante - Fotos

Este año las celebraciones por Halloween 2020 no serán las mismas, debido a la propagación del coronavirus en el mundo. Ya no se podrá pedir dulces y festejar en fiestas como anteriores ediciones, pero eso no es impedimento para maquillarte para la ocasión.

Por tal motivo, aquí te dejamos una serie de aplicaciones de filtros y maquillajes para lucir un aspecto espeluznante. Estas herramientas se encuentran disponibles en iOS y Android.

El primero que encontramos es Vampify o Zombify que, como bien dice su nombre, te hará parecer un vampiro. Hay varias formas de sacar provecho con una simple fotografía desde tu galería.

En tanto, en Instagram hay una serie de efectos ya descargados con motivo de Halloween. Ghost Locator, a su vez, es una aplicación que está dando la hora en el Viejo Continente.

Esta herramienta simula un localizador de fantasmas que hará creer a tus amigos o familiares que hay entidades en tu hogar. Broma Foto Fantasma es otra de las opciones más populares. Solo deberás tomar una foto del pasillo y la app hará lo suyo.

Por último está Halloween Makeup, que es la más descargada por el género femenino. Dicha herramienta podrás retocar tus fotos con máscaras personalizadas que encontrarás en la aplicación móvil.

Datos recopilados del portal 'Abc.es', que hace un llamado a la población de celebrar Halloween pero desde la comodidad de sus casas y así evitar el contagio de la COVID-19.