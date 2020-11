Cientos de familias hacen largas colas para ingresar al Parque de las Leyendas – VIDEO

El Parque de las Leyendas ha abierto sus puertas para el público en general. Tanto niños como adultos podrán disfrutar de los lugares mágicos que trae el zoológico ubicado en el distrito de San Miguel.

De acuerdo a lo anterior, cientos de familias no contemplaron —al parecer— la gran cantidad de personas que llegarían hasta este punto de nuestra capital, dado que este domingo se registraron largas colas para adquirir un boleto de ingreso.

Como se recuerda, los tickets de ingreso se pueden comprar a través de las plataformas digitales del Parque de las Leyendas para así evitar las aglomeraciones en sus puntos de entrada.

Canal N registró que decenas de personas no respetaron las medidas de seguridad; algunos no usaron las mascarillas y, por momentos, el distanciamiento social no existió.

(Fuente: Canal N)