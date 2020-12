Segunda ola de contagios podría llegar en Año Nuevo, advierte Ciro Maguiña

A propósito del incremento de casos covid en nuestro país, el vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, advirtió un escenario que para muchos pudo ser más lejano: la llegada de la segunda ola a tierra nacional.

De acuerdo a las últimas estadísticas, nuestro país, y, sobre todo algunas regiones al interior del Perú, han registrado alzas en cuanto a casos positivos y también fallecimientos de personas a causa del coronavirus.

Como todos sabemos, nos encontramos en una época muy convulsionada, ello pues en los próximos días se celebrará la Navidad y, posterior a ello, la llegada del Año Nuevo.

Ante eso, Ciro Maguiña advirtió que, si seguimos asistiendo masivamente a centros comerciales y conglomerados, la segunda ola llegaría precisamente para el Año Nuevo.

"Si seguimos con este disparo todos los días en los micros, las combis, los mercados, etcétera, etcétera, eso en dos semanas más o empieza la segunda ola o a partir del próximo año y no como dijo Hawking que empezaba en marzo o abril según su modelo matemático. (...) Pido al Ejecutivo que reflexione y no cuando venga (la segunda ola) para Año Nuevo ya estamos con el crecimiento desastroso en el manejo de la ola", comentó para TV Perú.

Además, agregó: "En el caso de los emporios ya tienen que controlarse, eso hemos dicho porque es parte de un negocio en esta época y no ver los 400,000 cada día en Mesa Redonda que eso es una barbaridad. Y lo ha dicho el alcalde, pero eso tiene que hacerlo ya, desde ahora. Una forma de restringir no solamente es de palabra, es decir por qué no aplicamos toque de queda 8 o 9 de la noche".

(Fuente: TV Perú)