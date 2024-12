Sobreviviente del hongo negro: “Me despertaba en la madrugada llorando del dolor”

"Tengo 48 años y nunca antes me había pasado nada. No soy diabético, no soy hipertenso, no he usado nada de drogas. Entonces, son ocasiones de la vida que pasan y mi palabra es la actitud y no estarse lamentando, hay que salir adelante, no hay de otra”, comenta Díaz de León, quien comparte que debe seguir su tratamiento hasta agosto próximo, y aprovecha a mantener con su esposa y sus dos hijas en lo que considera una tercera oportunidad de vivir.