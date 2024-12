Coronavirus en Perú: Ministro de Salud confirmó primer caso de Variante Delta en Lima

Según informó el representante del sector Salud, el primer paciente en contraer dicha variante del coronavirus es originario del distrito de Comas y mantendría un nivel "leve a moderado" de la enfermedad, por lo que se dispuso del aislamiento en su propio domicilio. "Está aislado. Se ha hecho el cerco epidemiológico. No se ha encontrado familiares o personas cercanas, pero hace suponer que hay otros caso", afirmó el representante del Minsa.

“En Lima se ha detectado también un caso en Comas, está ya aislado, se ha hecho el cerco epidemiológico y no se ha encontrado en los familiares o entorno cercano otros casos, pero hay que suponer que hay otros casos y estamos rastreando, ya no solo en Arequipa y en todo el sur, no solo en Lima, sino que estamos rastreando en todo el país”, señaló Ugarte.