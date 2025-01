Juliana Oxenford sobre nuevos funcionarios públicos: "No pongan a su amigotes"

"Aparece cosas que no son inventos (...) Está el caso de la ex jefe de Provias sin siquiera dos años de experiencia para ocupar el cargo. El secretario general del MTC sentenciado por atropellar a un joven, que no debería ocupar cago público alguno. Y también implicado por suplantar a personas en los exámenes de admisión de la universidad Federico Villa Real. Eso no es un invento", expresó la conductora.