Sismo de 8.8° en Lima: ¿Qué distritos y zonas serían los más afectados?

Mapa de acumulación sísmica por departamentos

Asimismo, Hernando Tavera explicó que un sismo se produce cuando las placas tectónicas no se movilizan para liberar energía. “Con el avance de la ciencia lo que se ha hecho es entender cuál es el real origen de esta actividad sísmica y lo que se ha encontrado es que realmente tiene mucho que ver con el desplazamiento a diferentes velocidades de las placas tectónicas”, refirió.

“Donde las placas tectónicas se desplazan de manera continua, se entiende que no hay acumulación de deformación por lo tanto no va a haber sismo. Pero si identificamos zonas donde las placas están estáticas, o sea, no se están movilizando, para nosotros nos dice que en esa zona se está acumulando deformación, energía y que tiene que liberarse en forma de oxígeno”, finalizó.