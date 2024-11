Inversión privada: conoce 5 criterios para poder impulsarla

En esa línea, no resulta una medida idónea, por ejemplo, la pretendida subida de impuestos (a personas naturales como empresas mineras) través de una delegación de facultades, para la mejora de los servicios públicos no resulta oportuna ni creíble en un contexto en el que se requiere que el sector privado tenga maor liquidez para gastar y en el que el Estado debe impulsar la inversión pública. Sin embargo, a menos de 15 días de acabar este no ha ejecutado ni el 60% del presupuesto de inversión.