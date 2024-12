Harry Styles en Lima: fecha y lugar del concierto 'Love On Tour'

Se acabó la espera. A través de sus redes sociales, Harry Styles anunció las fechas de su gira oficial " Love On Tour " y Perú se encuentra en la lista. Por eso, conoce todos los detalles de la presentación del ex One Direction .

Cabe resaltar de que no es la primera vez que el artista pisa tierras peruanas. En 2014, Styles y One Direction llegaron a Lima como parte de la gira mundial "Where we are" y se presentaron en el Estadio Monumental.