Vladimir Cerrón: Fiscalía solicita prisión preventiva por viajar a Lima

Ministerio Público pide al Poder Judicial variar la comparecencia restringida por prisión preventiva contra el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón , por no cumplir con las medidas que se le dictó por el proceso de investigación.

El último 6 de diciembre, Cerrón tuvo una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo , en Palacio de Gobierno. Este encuentro se dio un día antes el Congreso debatiera la moción de vacancia presidencial , la cual no prosperó.

Vladimir Cerrón junto al presidente Pedro Castillo.

Asimismo, el juez señaló que de no presentarse la defensa legal de Vladimir Cerrón a la próxima audiencia que se realizará el 26 de enero o alegarse algún acto con la finalidad que no se realice la diligencia, se llamará a la defensa pública para que la sesión no se frustre.