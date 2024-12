Repsol contrata a empresa que da 350 soles a pescadores para limpieza a mar contaminado

El derrame de petróleo en el mar de Ventanilla dejó innumerables pérdidas de fauna, y también desempleo para los pescadores de Lima , al no poder generar ingresos por la actual situación del mar contaminado y las acciones tardías de Repsol para su solución.

"No es tan difícil. Tiramos la esponja, la revolcamos con el bote despacito nomás para que vaya absorbiendo el petróleo", explica un pescador de Ancón. "No nos dan implementos. La empresa no ha ofrecido nada. Solo nos dan la esponja absorbente", agrega.