Royal Rumble 2022: Bad Bunny, Ronda Rousey y otras posibles sorpresa de WWE

No obstante, con los años el evento ha permitido a distintos personajes y exsuperestrellas ingresar a la batalla real de WWE como Edge, AJ Styles, entre otros.

Knoxville no es ajeno a WWE, pues en 2008 protagonizó una rivalidad con The Great Khali y ha aparecido en varios segmentos con Sami Zain.

Recientemente, el actor indicó que "no puede soportar más golpes en la cabeza"

Sin embargo, no solo no hay nada confirmado, sino que no ha habido un acercamiento oficial y el intérprete de 'Safaera' estaría concentrado en su gira, cuyo concierto saturó los sistemas de ventas de boletos.