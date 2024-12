Periodista de La República fue agredida por una roca al grabar las manifestaciones

Se reportó que la periodista del medio La República tuvo una hematoma en el brazo derecho, causa del fuerte golpe: "Fue una roca de gran proporción, estaba en el escudo detrás de los policías y de pronto hubo una lluvia de piedras que empezó a caer. Sentí una que rozó en mi labio y luego me di cuenta cuando los colegas se me acercaron, al principio no sentía nada y luego sentí un fuerte dolor en mi brazo y me di cuenta que estaba lesionada", compartió Aranda.