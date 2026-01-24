Horóscopo de hoy, domingo 25 de enero según Josie: revisa aquí el tarot y predicciones

El horóscopo de hoy, domingo 25 de enero de 2026, propone una jornada más tranquila, ideal para analizar situaciones personales sin presiones externas. En el plano sentimental, será un buen momento para observar actitudes, replantear expectativas y evitar discusiones que no llevan a soluciones claras.

En el aspecto laboral y económico, aunque el ritmo es más pausado, las predicciones indican que ordenar pendientes y planificar la semana resultará clave. Aprovechar el día para organizar ideas y definir prioridades permitirá iniciar los próximos días con mayor claridad y control.

Josie Diez Canseco trae el horóscopo de hoy, domingo 25 de enero

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tendrás la posibilidad de demostrar lo que vales a esa persona por la cual diste mucho y no supo valorar tu cariño.

Número de suerte, 2.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy llevarás a cabo esa celebración que estabas esperando con ansias, todo saldrá bien.

Número de suerte, 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: En el amor, sería recomendable tomarte un tiempo a solas para reflexionar acerca de tus verdaderos sentimientos.

Número de suerte, 8.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy se abre para ti un período de oportunidades, pronto la persona indicada llegara a tu vida.

Número de suerte, 15.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Comentar con demasiadas personas tus asuntos sentimentales provocará habladurías que pondrán en peligro tu relación.

Número de suerte, 12.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy sentirás nostalgia del pasado, no dejes que los recuerdos opaquen tu felicidad actual.

Número de suerte, 10.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Aclararás tus conflictos internos y te sentirás más seguro que nunca de tus sentimientos.

Número de suerte, 1

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Harás planes para alejarte de todo lo que te estresa, la compañía de tu pareja te dará tranquilidad.

Número de suerte, 11.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy amanecerás un tanto desalentada, pero sal a distraerte con amistades, te relajarás y divertirás mucho.

Número de suerte, 19.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No dejes que las oportunidades se te pasen sin aprovecharlas, dedícate a ser feliz.

Número de suerte, 21.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: La persona que te interesa se está sintiendo atraído hacia ti, antes de lo que imaginas te manifestará sus sentimientos.

Número de suerte, 4.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: El encuentro que esperabas se dará hoy casualmente, no dejes pasar esta gran oportunidad.