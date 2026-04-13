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Horóscopo gratis del martes 14 de abril: acertadas predicciones en el amor, salud y dinero, según tu signo
Descubre las predicciones del horóscopo para este martes 14 de abril con Josie Diez Canseco. Las energías cósmicas ofrecen señales en amor, trabajo y salud.
Descubre lo que el destino tiene preparado para ti con el horóscopo gratuito de este martes 14 de abril. Las energías del universo se alinean para brindarte señales claras en el amor, el trabajo y la salud, guiándote a tomar mejores decisiones y aprovechar cada oportunidad que se presente. De la mano de Josie Diez Canseco, una de las astrólogas más reconocidas, podrás conocer las predicciones precisas para tu signo zodiacal.
PUEDES VER: Horóscopo del lunes 13 de abril: predicciones de Josie Diez Canseco, según tu signo del zodiaco
Predicciones de Josie Diez Canseco: tarot de martes 14 de abril
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Lo que hagas o digas influirá directamente en la actitud del ser amado, piensa antes de hablar. Las circunstancias te favorecerán y al fin llegarán las oportunidades en tu trabajo.
- Número de suerte, 16.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: En el ámbito afectivo, una discusión con el ser amado te hará sentir inseguro sobre sus sentimientos. No arriesgues demasiado en el proyecto que tienes en mente, espera.
- Número de suerte, 14.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Te decidirás a terminar con esa situación que te inestabiliza, hoy lograrás lo que buscas. No aceptes compromisos sin haber dejado claro el tema económico, te evitarás molestias.
- Número de suerte, 1.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Analiza los errores que has cometido a nivel sentimental, deja totalmente de lado los celos. Un nuevo proyecto te abrirá paso a nuevas experiencias laborales, aprovecha.
- Número de suerte, 13.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No presiones para ser el centro de atención de la persona que amas. Evaluarás tus logros y sentirás que puedes hacer mucho más, te trazarás nuevas metas y empezarás a trabajar.
- Número de suerte, 2.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy si equilibras las cosas adecuadamente enamoraras a la persona que te atrae. Tendrás ideas novedosas con las que le darás un nuevo impulso a tu situación económica.
- Número de suerte, 6.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: No te desanimes si sientes que las cosas no te van bien en el amor. Estarás ansioso y tratarás de hacer muchas cosas a la vez lo que traerá confusión a tu entorno, ordénate.
- Número de suerte, 5.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estarás malhumorado y sin ganas de ver a nadie, pero tu ánimo cambiará con una sorpresa. Tu compañerismo será retribuido, terminarás con un trabajo gracias al apoyo que recibirás.
- Número de suerte, 15.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Aparentemente todo marcha bien en el amor, pero eres consciente que no es así, piensa bien. Te preocuparán algunos desacuerdos con alguien muy cercano en lo laboral.
- Número de suerte, 11.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Afectivamente solucionarás un desacuerdo con el ser amado gracias al consejo de un amigo. Cambios positivos a nivel laboral traerán estabilidad y aumentarán tus ingresos.
- Número de suerte, 10.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te sentirás muy confundido sobre tus sentimientos, no tomes decisiones por el momento. Establecerás prioridades y dedicarás más tiempo a tus asuntos financieros.
- Número de suerte, 4.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Reconocerás tus errores y te disculparás con quien inconscientemente heriste. Tendrás oportunidad de hacer una inversión, cuida la parte legal y no tendrás problemas.
- Número de suerte, 22.
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Horóscopo de HOY, lunes 13 de abril: predicciones de Josie Diez Canseco, según tu signo del zodiaco
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