- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs. Espanyol
- Boca Juniors vs Independiente
- América vs. Cruz Azul
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Alianza Lima vs San Martín vóley
- Universitario vs. Géminis
- UFC 327
Horóscopo del domingo 12 de abril de 2026: predicciones de Josie Diez Canseco para el amor y dinero
Este domingo 12 de abril, las predicciones de Josie Diez Canseco revelan oportunidades en amor, trabajo y salud para todos los signos. Descubre tu mensaje.
Este domingo 12 de abril de 2026 llega cargado de energía, revelaciones y oportunidades para cada signo del zodiaco. Descubre lo que el universo tiene preparado para ti en el amor, el trabajo y la salud con las acertadas predicciones de Josie Diez Canseco. Conoce los mensajes que guiarán tu día y el número de la suerte que podría acompañarte. ¡No te pierdas tu horóscopo y prepárate para lo que viene!
Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del domingo 12 de abril de 2026
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy disfrutarás de agradables momentos al lado de quien amas. Pondrás en orden algunas cosas en tu casa y harás cambios que te harán sentir renovado y positivo.
- Número de suerte, 16.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Situaciones tensas te han distanciado de la persona que quieres, será difícil obtener su perdón. Tendrás una grata sorpresa de una amiga muy querida que te visitará hoy.
- Número de suerte, 19.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Planificarás un día tranquilo junto a tus seres queridos, la visita de alguien especial te alegrará. Este será un día para compartir en familia, pasarás gratos momentos.
- Número de suerte, 15.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu mente no podrá borrar la imagen de esa persona que tanto ansías cortejar. Un asunto familiar te ocasionará gastos con los que no contabas, pero podrás manejarlo.
- Número de suerte, 3.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu energía será desbordante, anímate por establecer una rutina de ejercicios. Sentirás interés por aprender temas artísticos y descubrirás grandes talentos en ti.
- Número de suerte, 6.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estarás decepcionado de la actitud de quien te interesaba, pero la persona ideal está por llegar. Usarás tu tiempo libre para hacer deporte al aire libre y así despejar tu mente.
- Número de suerte, 12.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Has estado priorizando asuntos sentimentales y sin darte cuenta te has alejado de los tuyos. Hoy planearás un paseo que una a todos tus familiares, la pasarás bien.
- Número de suerte, 22.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Aprovecha el día para descansar, por la tarde llamarás a esa persona que te agrada. Hoy preferirás compartir momentos en compañía de tus seres queridos.
- Número de suerte, 7.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Esa persona que estimas te ha hecho ver cada uno de tus errores y empezarás a cambiar. Aceptarás una invitación social y conocerás gente importante.
- Número de suerte, 2.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy le darás especial valor a todo lo que has logrado afectivamente. Te estás esforzando por alcanzar tus metas, empieza una etapa muy positiva para ti.
- Número de suerte, 1.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu temor al fracaso está inestabilizando tus emociones y reprimiendo lo que sientes. Hoy preferirás quedarte en la comodidad de tu hogar.
- Número de suerte, 8.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: No insistas más con esa persona que no te corresponde como deseas. Alguien que está lejos llegará sorpresivamente o enviará noticias importantes que te alegrarán.
- Número de suerte, 18.
