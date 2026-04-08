Horóscopo del jueves 9 de abril del 2026: lee las acertadas predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo

El horóscopo de este jueves 9 de abril de 2026, elaborado por la reconocida astróloga Josie Diez Canseco, llega con predicciones precisas que buscan orientar a cada signo del zodiaco en aspectos clave como el amor, la economía y la salud. En una jornada marcada por la renovación de energías, el análisis astral ofrece señales importantes para tomar decisiones con mayor claridad y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del jueves 9 de abril para tu signo zodiacal

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Te sientes seguro de lo que has logrado en el amor, pero aprende a escuchar al ser amado. Tus ideas serán muy creativas, apela a ellas para encontrar soluciones en lo laboral.

Número de suerte, tres.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No ocultes entre sonrisas tus inseguridades emocionales y la desconfianza hacia quien amas. Pasará por tu mente buscar nuevas alternativas laborales, no te apresures.

Número de suerte, 19.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tomarás como broma cualquier comentario de esa persona que te atrae. Te darás cuenta de que necesitas conciliar con tu entorno para obtener mejores resultados en tu labor.

Número de suerte, 11.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Sientes que nadie te llena completamente y esto te generará inseguridad emocional. Hoy te sentirás exitoso y ampliarás la visión de tu futuro económico.

Número de suerte, nueve.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Las insinuaciones de la persona que te interesa son evidentes, expresa lo que sientes. El reconocimiento llegará para ti, no te dejes llevar por actitudes egocéntricas.

Número de suerte, siete.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tendrás que elegir entre continuar con una vida afectiva de conflictos o una nueva posibilidad. Cuidado, alguien intenta manipularte, date cuenta de que solo busca perjudicar tu labor.

Número de suerte, 18.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Te animarás a mostrarte distinto con quien amas, retomarás actitudes que lo enamoraron. Tus actividades laborales demandarán mucho esfuerzo de tu parte, pide apoyo.

Número de suerte, 21.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Muchas personas se han percatado del mal momento que pasas en lo afectivo y te apoyarán. Hoy cualquier pacto nuevo o convenio económico será precedido por el éxito.

Número de suerte, 22.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy la persona que te quiere hará todo lo posible por brindarte momentos agradables. Estudiarás el porqué de los obstáculos en tu trabajo y encontrarás soluciones claras.

Número de suerte, 10.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No te angusties, sé paciente, la respuesta que esperas del ser amado demorará. Estás dejándote llevar por el desánimo y no le prestas la atención necesaria a tus deberes.

Número de suerte, ocho.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: En más de una oportunidad el ser amado ha expresado sus molestias, no obvies sus críticas. Todo te favorece para que te animes por lo novedoso, no dilates más tu respuesta.

Número de suerte, 16.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Sabrás encaminar tus sentimientos, aunque has estado entre dos opciones por fin te decidirás. La dependencia económica te agobia y pensarás en nuevas alternativas laborales.