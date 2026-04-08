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Horóscopo del jueves 9 de abril del 2026: lee las acertadas predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo
El horóscopo de este jueves 9 de abril, elaborado por Josie Diez Canseco, brinda predicciones clave para cada signo del zodiaco en amor, economía y salud.
El horóscopo de este jueves 9 de abril de 2026, elaborado por la reconocida astróloga Josie Diez Canseco, llega con predicciones precisas que buscan orientar a cada signo del zodiaco en aspectos clave como el amor, la economía y la salud. En una jornada marcada por la renovación de energías, el análisis astral ofrece señales importantes para tomar decisiones con mayor claridad y aprovechar las oportunidades que se presenten.
PUEDES VER: Horóscopo de Josie Diez Canseco del miércoles 8 de abril: tarot y número de la suerte de tu signo zodiacal
Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del jueves 9 de abril para tu signo zodiacal
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Te sientes seguro de lo que has logrado en el amor, pero aprende a escuchar al ser amado. Tus ideas serán muy creativas, apela a ellas para encontrar soluciones en lo laboral.
- Número de suerte, tres.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No ocultes entre sonrisas tus inseguridades emocionales y la desconfianza hacia quien amas. Pasará por tu mente buscar nuevas alternativas laborales, no te apresures.
- Número de suerte, 19.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tomarás como broma cualquier comentario de esa persona que te atrae. Te darás cuenta de que necesitas conciliar con tu entorno para obtener mejores resultados en tu labor.
- Número de suerte, 11.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Sientes que nadie te llena completamente y esto te generará inseguridad emocional. Hoy te sentirás exitoso y ampliarás la visión de tu futuro económico.
- Número de suerte, nueve.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Las insinuaciones de la persona que te interesa son evidentes, expresa lo que sientes. El reconocimiento llegará para ti, no te dejes llevar por actitudes egocéntricas.
- Número de suerte, siete.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tendrás que elegir entre continuar con una vida afectiva de conflictos o una nueva posibilidad. Cuidado, alguien intenta manipularte, date cuenta de que solo busca perjudicar tu labor.
- Número de suerte, 18.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Te animarás a mostrarte distinto con quien amas, retomarás actitudes que lo enamoraron. Tus actividades laborales demandarán mucho esfuerzo de tu parte, pide apoyo.
- Número de suerte, 21.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Muchas personas se han percatado del mal momento que pasas en lo afectivo y te apoyarán. Hoy cualquier pacto nuevo o convenio económico será precedido por el éxito.
- Número de suerte, 22.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy la persona que te quiere hará todo lo posible por brindarte momentos agradables. Estudiarás el porqué de los obstáculos en tu trabajo y encontrarás soluciones claras.
- Número de suerte, 10.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No te angusties, sé paciente, la respuesta que esperas del ser amado demorará. Estás dejándote llevar por el desánimo y no le prestas la atención necesaria a tus deberes.
- Número de suerte, ocho.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: En más de una oportunidad el ser amado ha expresado sus molestias, no obvies sus críticas. Todo te favorece para que te animes por lo novedoso, no dilates más tu respuesta.
- Número de suerte, 16.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Sabrás encaminar tus sentimientos, aunque has estado entre dos opciones por fin te decidirás. La dependencia económica te agobia y pensarás en nuevas alternativas laborales.
- Número de suerte, 13.
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