Almendrades analiza a los clasificados de la Red Bull Batalla Perú 2026/27

El campeón nacional vigente, Almendrades, ofreció un detallado análisis de los MCs que competirán en la Final Nacional de la Red Bull Batalla Perú, programada para el 12 de septiembre en Paradiso Lima (Chorrillos). Su visión destaca tanto a los favoritos como a las sorpresas que podrían marcar la competencia.

En primer lugar, resaltó la presencia de Jota y Stick, dos históricos que buscan alcanzar el tetracampeonato. Jota representa la narrativa de la reivindicación, mientras que Stick encarna la constancia y el nivel culto del freestyle peruano, siendo ambos pilares de la escena nacional.

Por otro lado, Ramset y Katacrist aparecen como exponentes de la experiencia. Katacrist, campeón en 2024, es considerado uno de los perfiles más completos, mientras que Ramset aporta respeto competitivo y madurez en el escenario.

Entre los nombres que podrían sorprender se encuentran Venti y Piero Pistas. Venti destaca por su flow y musicalidad, mientras que Piero llega con hambre de título y un recorrido que lo convierte en un verdadero underdog con potencial de dar la sorpresa.

Asimismo, Almendrades subrayó la importancia de los representantes de provincia: Letras Tarapoto, MSL y NSP. Letras simboliza la descentralización del freestyle, MSL mostró nivel frente a Nekroos, y NSP llega como incógnita total, con el factor sorpresa de su lado.

Finalmente, los máximos favoritos son KG y Nekroos. KG es visto como el competidor más maduro y sólido, mientras que Nekroos, con amplio bagaje histórico, podría alcanzar su mejor versión si logra controlar lo mental. La Final Nacional promete ser un evento marcado por la presión, las narrativas y la capacidad de cada MC para transformar su historia en batalla.