Horóscopo de HOY, viernes 6 de noviembre: predicciones de Josie Diez Canseco y número de la suerte

Este viernes 6 de noviembre, los astros comienzan a revelar nuevas señales que podrían marcar el rumbo de tu día. A través de las cartas del tarot, surgen mensajes relacionados con encuentros inesperados, decisiones trascendentales y oportunidades que podrían abrirte nuevos caminos. ¿Cómo te irá en el amor, el dinero, la salud y el trabajo? Consulta las predicciones de Josie Diez Canseco para los 12 signos del zodiaco y descubre cuál es tu número de la suerte para atraer la prosperidad y la buena fortuna.

Predicciones de HOY, viernes 6 de noviembre: horóscopo de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu relación de pareja ha superado pruebas que la han fortalecido. Laboralmente tendrás muchas complicaciones, procura mantener la calma, todo se solucionará aunque deberás postergar algunos de tus proyectos.

Número de suerte, 1.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Encontrarás el amor en tu círculo más cercano, esa persona llenará todos tus vacíos emocionales. Día de desacuerdos que provocarán discusiones en tu trabajo, no pierdas la calma y lograrás poner orden y avanzar en los asuntos importantes que te conciernen a ti directamente.

Número de suerte, 3.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: En el plano sentimental atraviesas por una etapa de calma después de muchos desacuerdos. A pesar de que estarás muy ocupado con nuevas responsabilidades, hoy lograrás solucionar el problema que te preocupaba tanto y no te permitía encontrar tranquilidad.

Número de suerte, 16.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Aléjate de esas malas compañías y tu vida sentimental no se verá afectada. Recibirás buenas noticias en tu trabajo, es posible que sea la de un ascenso o un aumento de sueldo.

Número de suerte, 5.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Alguien que te interesaba te buscará y podrás darte cuenta de que tus sentimientos ya no son los mismos. Cuidado con alguien que te ofrecerá un negocio que no estará muy claro, analízalo detenidamente y ante cualquier duda es mejor no arriesgar.

Número de suerte, 14.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Alguien que vive en otra ciudad y te interesa mucho te anunciará su visita, esperarás ansioso. No te comprometas en negocios que no te convienen, antes de invertir tu dinero infórmate bien y pide asesoría para no arrepentirte después.

Número de suerte, 2.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: No te compliques con problemas ajenos, tu pareja siente que te importan más los demás que sus sentimientos. Te harán una propuesta laboral que implicaría viajar, no te apresures a dar una respuesta, pon en la balanza los pro y contra, solo así sabrás si te conviene.

Número de suerte, 9.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy tu imaginación y la desconfianza te harán ver situaciones comprometedoras donde no las hay. Te entusiasmarás con una compra importante y podrías gastar más de lo que vale, actúa con prudencia, compara precios y te darás cuenta del gran error que ibas a cometer.

Número de suerte, 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estás siendo inflexible con tus puntos de vista, cede un poco y verás que las discusiones se acaban. Recibirás una invitación en la que conocerás a gente muy importante, y surgirán oportunidades para hacer buenos negocios o para un contrato de trabajo.

Número de suerte, 20.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu relación sentimental está en una etapa de renovación, atrás quedará la monotonía. Tienes que estar muy atento para aprovechar las oportunidades que vienen, confía en tu intuición, no te fallará al momento de tomar decisiones importantes.

Número de suerte, 6.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Alguien quiere acercarse de nuevo a tu vida, piénsalo, vale la pena intentarlo. No esperes la ayuda de los demás para solucionar tus problemas laborales, tienes que ver la manera de salir por tu propio esfuerzo, la solución está en tus manos.

Número de suerte, 15.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Organiza tu tiempo, podrás cumplir con tus compromisos y darle a tu pareja la atención que se merece. Día de progresos importantes en tu trabajo gracias a tus conocimientos y a tu experiencia.