Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY, jueves 5 de noviembre: tarot y predicciones para tu signo

Los astros comienzan a revelar señales que podrían cambiar el rumbo de tu día. Este jueves 5 de noviembre, las cartas del tarot y los mensajes del universo llegan con nuevas revelaciones para cada signo del zodiaco. ¿Qué te depara el destino en el amor, el dinero, la salud y el trabajo? Descubre las predicciones de Josie Diez Canseco para HOY y presta atención a las sorpresas que el cosmos tiene preparadas para ti.

Horóscopo de HOY, jueves 5 de noviembre: tarot de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Día de sorpresas a nivel afectivo, te harán una declaración de amor que te emocionará.

Número de suerte, 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Alguien de tu pasado regresará, su interés por ti no te despertará ninguna emoción especial.

Número de suerte, 11.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Día de conflictos sentimentales que deberás afrontar con madurez. Día de decisiones difíciles pero necesarias para salir del estancamiento.

Número de suerte, 3.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estarás tan feliz que olvidarás definitivamente viejos resentimientos que te impedían perdonar. Hoy habrá posibilidades de viajes que te traerán muchos beneficios.

Número de suerte, 22.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Estás seguro de tus sentimientos pero un compromiso te asusta, ya es hora de dar ese paso importante.

Número de suerte, 8.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Alguien que siempre te trató con un cariño especial y mucha consideración te confesará sus sentimientos.

Número de suerte, 14.

LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Tu pareja te demostrará la solidez de su amor en momentos personales muy difíciles.

Número de suerte, 12.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Surgirán desacuerdos que te enfrentarán a tu pareja, tranquilízate porque podrías decir cosas que no sientes.

Número de suerte, 17.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Experiencias pasadas te han servido para no dejarte llevar por los demás en tus decisiones.

Número de suerte, 6.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: El verdadero amor llegará, desde el primer momento sabrás que es la persona que estabas esperando.

Número de suerte, 20.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: La inseguridad ha pasado y te sientes bien contigo mismo, tu buen ánimo influirá positivamente en tu relación.

Número de suerte, 13.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Alguien que conoces desde hace tiempo te demostrará que es más que amistad lo que siente por ti.