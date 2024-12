Nanatsu no Taizai estrenará película original para julio - VIDEO

La editorial Kodansha informó el pasado mes de enero que la franquicia del anime Nanatsu no Taizai aún no había llegado a su fin. El creador del manga original, Nakaba Suzuki , indicó que la nueva obra se ambientará unos años después del final presentado en el 2020 y tendrá como protagonista a Tristán.

Asimismo, Kodansha afirmó que el próximo 2 de julio del presente año se estrenará en los cines japoneses la nueva película de Nanatsu no Taizai titulada The Seven Deadly Sins: Cursed By Light (Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono- Tachi).