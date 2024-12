Dragon Ball Super: Granola no cree en las palabras de Vegeta

Durante el combate, el ceresiano le recordó que los saiyajines destruyeron su planeta bajo la orden de Freezer. No obstante, el papá de Trunks le recalcó que él también es enemigo el 'Emperador del mal'.

Foto: Dragon Ball Super

Sin embargo, el guerrero oriundo de Cereal no creyó en las palabras del orgulloso personaje por lo que su rencor ha crecido mucho más. Recordemos que el desenlace de este combate se sabrá el próximo 20 de julio.

Si aún no has leído el capítulo 73 de Dragon Ball Super, debes saber que se encuentra de manera gratuita y en español en el portal oficial Manga Plus. Puedes ingresar directamente a su página web o también, entra a este LINK.