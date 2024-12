Rebeca Escribens viajó a Estados Unidos para vacunarse contra la COVID-19

Durante la última emisión de América Espectáculos, cientos de internautas mostraron su preocupación en redes sociales tras no ver a Rebeca Escribens . Su ausentismo se hizo notar y ello generó que la conductora se pronuncie al respecto.

"Muchos me están preguntando porqué me fui de América Espectáculos el día de hoy… Les comento que voy a vacunar mi esposo y también yo. Agradezco a todas las personas que me escriben diciéndome que les alegro el día y estoy muy agradecida por eso”, agregó.