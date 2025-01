Sheyla Rojas defiende a 'Sir Winston' de acusaciones de negocios turbios

Sheyla Rojas es un personaje muy activo en redes sociales, donde interactúa frecuentemente con sus seguidores y comparte fotos y videos de su nueva vida en México con su nueva pareja, identificado como ' Sir Winston ', aunque de este último poco se sabe, pues la ex Esto es Guerra no ha querido exponerlo.

A través de una story, Rojas indicó que "Él no es nada púbico. Solamente puedo decir que no es ganadero, no es agricultor, no tiene nada que ver con cosas turbias. Con eso es suficiente, no tengo que estar contando qué hace, qué no hace y exponiendo mi vida o la vida de él".