Diego Bertie sobre Pedro Castillo: "Cuanta hipocresía, que falta de amor por el Perú"

"Que les puedo decir. Presidente Castillo cuanta hipocresía. Que falta de amor por nuestro país, que irresponsabilidad. No quiero un país así para mis hijos. No al autoritarismo, a la homofobia, al machismo y al suicidio político y económico. Confieso que fui ingenuo y tuve esperanzas pero ya se desvanecieron, para muestra un botón", escribió.

Publicación de Diego Bertie. Fuente: Instagram.

"Dijiste que gobernarías para todos los peruanos ,no nos separes mas. No al odio ,al miedo y la mentira. La memoria es parte de nuestra identidad no olvidemos lo que el pasado nos enseña, tanto de un lado como del otro. Sin puentes no hay sociedad que se salve", agregó.