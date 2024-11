Dayanita no se sometió a prueba de ADN ante la negativa de la madre del menor

Dayanita asistió al programa de Andrea Llosa en ATV para conocer si un niño era su hijo. Sin embargo, la actriz cómica no pudo saber si el pequeño de 10 años era su descendencia debido a que la madre del menor no quiso que se someta a una prueba de ADN.

También indicó que estaba muy deseosa de poder darle al pequeño todo lo que le correspondía al ser su hijo y que, por cuestiones privadas, no había podido acercársele.

Según sus palabras, ella no sabía nada del pequeño y que solo había podido verlo en dos ocasiones cuando era pequeño. A lo largo del programa, Dayanita también fue contando cómo es que habría tenido un hijo, pese a su conocida orientación sexual, cuando ella aún era un menor de edad.

Del mismo modo contó algunos momentos muy tristes de sus primeros años junto a su familia y el mal trato que recibió por parte de su padre, quien no aceptaba su orientación sexual.

La actriz cómica mencionó que quiso envenenar a su padres a causa de los constantes maltratos que recibía de él. "Yo le dije a él ‘el día que yo crezca y tú fallezcas, yo no voy a estar contigo’, pero lo dije de cólera porque me hubiese gustado estar ahí con él; sin embargo, más me dolió que cuando mi papá falleció mi mamá se quedó sola", contó Dayanita.