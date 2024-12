John Kelvin recibió inspiradora carta de Abencia Meza: "Me dijo que cantaremos juntos"

Luego de ser recluído en el penal de Lurigancho para cumplir 7 meses de prisión preventiva, el cumbiambero John Kelvin confesó que tiene comunicación con la también cantante Abencia Meza, quien le deseó fuerza en esta etapa de su vida. "Me escribió unas palabras inspiradoras contándome lo que ella pasó y me dio muchas fuerzas. También me dijo que cuando estemos afuera vamos a cantar juntos”, contó para el Diario Trome.