Alejandra Baigorria tuvo que ser operada de emergencia por lesión en la pierna

Alejandra Baigorria no pasó el mejor Halloween de su vida, debido a que tuvo que ser operada de emergencia por una lesión que sufrió en su pierna izquierda. La integrante de Esto es Guerra no dudó en compartir estos duros momentos en sus redes sociales , por lo que sus miles de seguidores rápidamente le demostraron todo su apoyo.

"Este fue nuestro Halloween. Que bien me sale el disfraz de enferma, junto a mi bello doctor Said Palao. Un poco de humor en días tan difíciles para mí", escribió la empresaria en su más reciente publicación.

Publicación de Alejandra Baigorria. Fuente: Instagram.

"El dolor es muy fuerte, constante. Es una lesión bastante dolorosa. Pensé que cuando me rompí la rodilla era lo más doloroso, pero no. (...) Es un proceso largo y por eso me siento súper triste. Anímicamente no estoy bien", manifestó.