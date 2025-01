Anthony Aranda amenaza con demandar a la niñera de Melissa Paredes

"Jamás he estado en el departamento de Melissa (Paredes)", indicó molesto el bailarín. Por lo que anunció que tomaría medidas legales contra la niñera.

"El vino acá, no puedo decir que la vi a ella muy entusiasmada, pero a él sí, muy que la miraba, que la observaba. Yo decía 'este señor qué tiene, por qué la mira tanto, es una mujer casada'", comentó la trabajadora.

"(Melissa decía) 'Cariño, ¿qué estás haciendo? Ya quiero verte'. Yo le pregunté si estaba hablando con el señor Rodrigo y me respondió '¡no, no estoy hablando con él!' Entonces yo me sorprendí", indicó la trabajadora.