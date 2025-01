Alfredo Zambrano sobre Giuliana Rengifo: “Quiere hacer daño es a mi esposa, no a mí”

“No, hablan de él, no de mí, por qué me tendría que arañar. Lo único que le diría es qué malos gustos, pero, bueno”, comentó primero la conductora de espectáculos.

“Yo no soy una persona pública, a la que quieren hacer daño es a ella, a mi esposa. Hasta ahora no entiendo muchas cosas cuando son del espectáculo, tienen que tomar algo que fue de años anteriores, lo vuelven a revivir. Yo, francamente, me dedico a ver otras cosas”, comentó Zambrano.