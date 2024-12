Tula llenó de halagos a Gianluca Lapadula y le mandó 'chiquita' a Yotún - VIDEO

Fuertes declaraciones. La selección peruana vuelve a la acción, por lo que la fiebre por Gianluca Lapadula vuelve a salir a flote. Un claro ejemplo de esto es el video viral que los usuarios no dudaron en popularizar, ya que Tula Rodríguez halagó al ' Bambino ', pero 'le dio con palo' a Yoshimar Yotún .

Durante una pasada emisión de "En boca de todos", la conductora del programa no dudo en destacar el físico del delantero ítalo-peruano . Sin embargo, no tuvo las mismas palabra positivas con el exjugador de Cruz Azul .

"Es un chico guapo, es un chico imponente, es un chico talentoso, tiene una patada maravillosa, tiene una pierna espectacular, tiene el abdomen marcado. Mira, a mí no me gusta comparar, pero todo lo que tiene Lapadula... no lo tiene Yoshimar Yotún", manifestó.