Luciana Fuster dice que respeta “los códigos entre amigos” - VIDEO

La influencer Luciana Fuster realizó una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram, pero no imaginó que sus seguidores le iban a cuestionar por presuntamente no respetar a su examiga Flavia Laos y comenzar a salir con Patricio Parodi.

Los usuarios de dicha red social le recordaron que una persona debe respetar “los códigos entre los amigos”. La ex chica reality se molestó y aseguró que sí valora a la gente de su círculo cercano. Cabe precisar que la ex de Parodi, Flavia, dijo que no quiere comentar nada de Luciana porque ya no está en su vida.

“No se siente nada, no siento tener mala fama. Siento que hay gente como tú que no tiene un criterio personal y se deja llevar por lo que ve y por lo que escucha. Tú no me conoces, no sabes como soy y simplemente te dejas llevar por lo que ves en redes y escuchas en los programas de televisión. ¿Mala fama? ni un poquito”, enfatizó Fuster.