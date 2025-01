Magaly Medina arremete contra Shirley Arica por presentarse como actriz en Ecuador

Magaly Medina no se guardó nada y criticó duro a Shirley Arica , quien apareció en un reality de Ecuador intentando presentarse como actriz. La conductora televisiva le recordó a la modelo su pasado y la polémica se desató.

“He tenido una vida mediática desde los 18 años. He actuado en reality de baile, de competencia, he hecho un poco de actuación, así como mil oficios”, aseguró la 'Chica realidad'. Motivo por el cual la 'Urraca' no dudó en responderle.