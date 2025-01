Adolfo Aguilar rechaza encuentro con 'Peluchín' porque "Tiene la agenda ajustada"

Durante la emisión de su programa, "Peluchín" contó que intentó comunicarse con Adolfo Aguilar para poder conversar con él, pero lamentablemente el jefe de prensa del ex conductor de Yo Soy lo 'mandó a volar' y no se pudo concretar la entrevista.

“Hemos invitado a Adolfo, pero por qué no viene (…). Ah, no puedo. Su representante, quien le maneja el show y la prensa, nos ha dicho que tiene la agenda ajustada”, dijo en primera instancia.

De igual manera, reveló que las veces que se topó con Adolfo por la calle él siempre fue muy respetuoso y educado pues lo saluda. “Te he visto paseándote en todos los programas. Si yo cuando me lo encuentro en supermercados, me saluda de lo más bien. ‘Rodrigo’, me dice, a mí que me gusta tener perfil bajo cuando estoy fuera. Por qué te diría que no va a venir acá. Le hemos promocionado el show, ha lucrado con todas las noticias que han salido”, finalizó.