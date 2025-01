Karla Tarazona donará juego de dormitorio para hijos de Andy Polo

“Nos acaba de escribir Karla Tarazona y su esposo porque quieren regalar un juego de dormitorio para que tus niños puedan estar cómodos, como si no tuvieran un padre que gana esa cantidad de dinero. Tener a tus hijos así, en el desamparo total, solo por fastidiar a la madre”, precisó.

Como se recuerda, Génessis Alarcón, la aun esposa de Andy Polo, denunció al futbolista por violencia física en el programa Magaly TV, la firme. “Me jaló el cabello, me caí al piso, me metió un cachetadón y me puso todo el ojo morado”, detalló.