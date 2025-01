Bailarín celaba a Paula días antes de su ampay con Melissa: "Sales todo los días, no te importo"

Magaly Medina reveló este 14 de febrero en su programa una serie de audios y conversaciones entre Paula Manzanal y Anthony Aranda, en ellos se podía ver como el 'bailarín' le reclamaba por sus constantes salidas a la modelo. Todo esto sucedió poco antes de que fuera captado besándose con Melissa Paredes, ampay que evidenció que tenían una relación mas que amical.

En uno de los audios que se difundió en 'Magaly Tv La Firme' con fecha del 10 de septiembre se puede escuchar como negaba una relación con su entonces pareja de baile de 'Reinas del Show' por ser una mujer casada:

"Amor no te pongas celosa de Melissa (Paredes). Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien es buena onda, pero yo estoy para ti y ella tiene esposo (...) no hay manera. No me celes con Meli es una mujer casada con hijos por favor", se lo escucha decir al bailarín.

Anthony Aranda reclamaba a Paula Manzanal

En otra de los audios que difundió el programa se lo escucha reclamarle a Paula por sus constantes salidas y por ser poco cariñosa y atenta con él: "Amorcito te extraño mucho. (…) Yo nunca me he rendido para nuestros planes, pero a ti te veo en otra mujer. Está bien todos los días sales, vete a tonear, lo que quieras, pero te desconectas, es como que no te importa. Nunca, nunca hay un ¿cómo estás?, te extraño, quiero verte, una videollamada, nada, te da igual·.

" Me dijeron por qué todavía no te he dicho para que seas mi novia. Y le dije que cuanto yo esté (en España) las cosas iban a cambiar (...) Amorcito, ¿Cómo estás?, ¿me has extrañado? Por lo visto no porque ni me escribes”, se lee en otra parte de la conversación con fecha el 21 de septiembre.

¿Cuándo fueron ampayados Melissa y su bailarín?