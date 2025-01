Talía Azcárate denuncia que su niñera fue discriminada en el Club Regatas

"Tengo una mezcla de impotencia/tristeza. Hoy dejé a Martin mi hijo de 2 años en el Club(Regatas)en la mañana antes de irme a trabajar con Mide que es la persona que me ayuda con el bebé y la considero parte de mi familia, a la que quiero y respeto", inició contando Talía.

Además, agregó: "Llamo golpe de 1pm a ver cómo iba todo y escucho a Mide con la voz cortada. Me cuenta que cuando estaba en las duchas de la playa 1 cambiando a Martin para ir a almorzar. Una señora se le acerca y le dice qué haces, porque lo estás cambiando si tú no eres la mamá. A lo que ella responde que se encarga de él y que no tenía por qué estar acá".