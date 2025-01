¿Qué pasó? EEG: Las veces que Rosángela Espinoza juró no volver

¿Se corrigió? Esta Noche, Esto es Guerra (EEG) volvió en su edición llamada 'EGG 10 años ' por lo que antiguos ex guerreros volverían a competir entre sí; entre las personalidades más destacadas fue la modelo Rosángela Espinoza , quien juró que no volvería al programa, pero terminó reintegrándose.

En redes sociales, la ex chica reality refirió que no estaba en sus planes retornar al EEG : "El que ríe al último ríe mejor'", contestó a Rebeca Escribens , conductora de América Espectáculos , quien sospechó hilarante que la modelo rogó para regresar al reality.

Así mismo, tras el spot promocional de la nueva temporada de Esto es Guerra 2022, Rosángela comentó en sus redes sociales: "Sigo vetada por romper las reglas. ¿Cuáles? Si las reglas que tienen no son iguales para todos. ¿De qué estamos hablando? No está difícil entrar al canal, más bien está difícil que me tengan nuevamente", afianzó.