Sebastián Yatra reacciona a la canción que publicó Residente en contra de J Balvin

La tiradera que publicó Residente contra J Balvin ha dado la vuelta al mundo. No solo los fans de ambos artistas están comentando, sino también varios cantantes han dado su opinión al respecto, cómo Sebastián Yatra que intentó dar un mensaje para calmar los ánimos en medio de toda la polémica

"Tanto odio destruyendo esta sociedad. Por favor no incitemos a la violencia. Más respeto, algo de humanidad" afirmó el cantante en su cuenta de Twitter. Aunque no hizo mención de la situación, se cree que por las circunstancias estaba dirigido para Residente y J Balvin.

"No me malinterpretes, José, tu música es como un carrito de hot dog, le gusta a todo el mundo, pero cuando la gente quiere comer bien se va a un restaurante, que son los que ganan las estrellas Michelin", respondió Residente en aquella oportunidad en un video. J Balvin no lo pensó dos veces para enviarle un simple mensaje a Residente: 'Respeto tu opinión'.